Glücksspielsucht: Online-Beratung vereinfacht den Weg

Ist jemand von einer Sucht betroffen, kann das ganze Familien zerstören. Bei Spielsucht kann schnell das gesamte Vermögen in Gefahr sein. Seit Juli sind in Deutschland durch den sogenannten Glücksspielstaatsvertrag auch Online-Glücksspiele erlaubt. Auch wenn es für die Anbieter strenge Regeln gibt, ist es für Betroffene dadurch einfacher ihrer Sucht nachzukommen, da sie nicht ins Casino gehen müssen.

Die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern bietet mit PlayChange schon seit 2020 eine Online-Beratung für Menschen mit Spielsucht an. Eine der Expertinnen ist dabei Madeleine Griesbach von der Diakonie Hochfranken. Laut Griesbach vereinfacht PlayChange den Weg für Betroffene und Angehörige den Weg zur Hilfe. In der Regel vergehen bis dahin nämlich oft Jahre. Die Beratung über das Programm kann dagegen anonym, per Mail, Videochat oder Messenger passieren. 300 Menschen in Bayern haben über die Plattform schon Hilfe aus ihrer Spielsucht gesucht.