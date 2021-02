So kann der Start in den Monat aussehen: Ein anonymer Lottospieler aus dem Landkreis Hof ist schon bald um 100 000 Euro reicher. Er hatte am Mittwoch bei der Zusatzlotterie „Super 6“ die komplette Losnummer richtig und damit die höchste Gewinnklasse abgeräumt. Das teilt die Lotto-Bezirksstelle Krückel in Hof mit. Da der Glückspilz seinen Lottoschein ohne Kundenkarte gespielt hat, muss er sich jetzt persönlich in einer Annahmestelle melden.

(Symbolbild)