Glücksfund für Polizei nach Unfallflucht

Leichtes Spiel hatte die Polizei nach einer Unfallflucht in der Oberpfalz. Ein Auto war in einer Hofeinfahrt im Dorf Hauzendorf gegen einen Baum gefahren. Anschließend habe sich die Person am Steuer unerlaubt vom Unfallort entfernet, hieß es am Montag im Polizeibericht. Die Ermittler sind dennoch guter Dinge, den Fall aufzuklären. Der Fahrer oder die Fahrerin habe bei dem Unfall am Sonntagabend das Autokennzeichen verloren. Der Schaden an dem Baum liegt nach Polizeiangaben in dreistellliger Höhe.