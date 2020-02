Glück im Unglück: Unbekannter wirft Böller in Arzberger Wohnung

Außer an Silvester dürfen Feuerwerk nur Profis verwenden. In einem Haus hat das schon gar nichts verloren. Ein Unbekannter war am Samstagmorgen allerdings anderer Meinung und steckte in Arzberg einen brennenden Böller in die Öffnung eines gekippten Fensters in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße. Der Bewohner bemerkte das aber noch rechtzeitig und konnte Schlimmeres verhindern. So bleibt es nur bei einem verkokelten Vorhang und 200 Euro Sachschaden. Die Hofer Kripo ermittelt jetzt wegen versuchter Brandstiftung und bittet Zeugen, die am Samstag gegen 7 Uhr etwas in Arzberg beobachtet haben, sich zu melden.

