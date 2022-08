Glück im Unglück: Eine leicht Verletzte und 50 000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

Diese 18-jährige Autofahrerin hat wohl gleich mehrere Schutzengel gehabt:

Die junge Frau war gestern mit ihrem Auto im Landkreis Wunsiedel unterwegs, als sie zwischen Vordorf und Leupoldsdorf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken übersteuerte sie und fuhr mit dem Auto nahezu ungebremst nach links in einen Wald. Dort prallte sie gegen mehrere Bäume. Wie durch ein Wunder ist die 18-Jährige bei dem Unfall nur leicht verletzt worden. Ein Rettungswagen hat die junge Frau in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto ist ein Totalschaden in Höhe von rund 50 Tausend Euro entstanden.