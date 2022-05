Das ist ein wohl unvergessliches Geschenk zum Muttertag: Eine Frau hat am Sonntag in der Spielbank Bad Steben mehr als eine halbe Million Euro gewonnen. Damit durften die Mitarbeiter zum ersten Mal in der Geschichte der Spielbank den Bayern-Jackpot auszahlen, teilt die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung jetzt mit. Die Frau war mit ihrem Mann vor Ort. Sie haben gemeinsam ihren Hochzeitstag gefeiert.