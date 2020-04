Glockenläuten und Osterchoräle vom Kirchturm: Besonderer Ostersonntag 2020

Für viele Christen gehört der Gang in die Kirche an Ostern dazu. Der fällt heuer aber wegen des Corona-Virus aus. Deshalb gibt es Ostergottesdienste morgen online zu sehen oder auch hier bei Radio Euroherz zu hören. Auch die Osterchoräle ertönen diesmal nicht in der Kirche, sondern vom Kirchturm der Hofer Sankt Michaeliskirche. Markus Hertwig von Posaunenchor des CVJM Hof bläst morgen um zehn Uhr eine viertel Stunde lang verschiedene Lieder.

Um zwölf Uhr läuten am Ostersonntag dann alle Kirchenglocken in der Region für zwölf Minuten. Das ist eine bundesweite Aktion, die Zuversicht in Zeiten der Corona-Pandemie vermitteln soll.