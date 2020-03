Glockenläuten und Online-Gottesdienst: Kreative Kirche in Corona-Zeiten

Die Corona-Krise macht viele in der Region kreativ, auch die Kirchen. So sind zum Beispiel Live-Chats für Jugendliche, Geschichtentelefone für Senioren und Online-Gottesdienste entstanden. Morgen um 11 Uhr läuten außerdem in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Stadt und Landkreis Hof die Kirchenglocken. Sie sollen zum persönlichen Gebet zuhause aufrufen, heißt es in einer Mitteilung. Die Andacht aus der Hofer Sankt Michaeliskirche kann wieder jeder live im Netz mitverfolgen. Auch Radio Euroherz sendet morgen um 9 Uhr 30 einen kurzen Gottesdienst mit Pfarrer Herwig Dinter von der Dreieinigkeitskirche in Hof.

Online-Andacht: https://www.youtube.com/watch?v=jVMDDg2PcWQ