Globaler Klimastreik: Demo von Fridays for Future vor Hofer Sophienschule

In den vergangenen Wochen hat es in unterschiedlichen Ländern schwere Regenfälle und dadurch auch Überschwemmungen gegeben. Zuvor haben schwere Waldbrände zum Beispiel Griechenland erschüttert. Heute rufen Klimaaktivisten zum globalen Streik auf, um etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.

Das Motto ist dieses Mal #EndFossilFuels, also Schluss mit fossilen Brennstoffen. Auch die Fridays for Future Ortsgruppe Hof beteiligt sich mit einer Aktion. Vor der Sophienschule wird es ab 16.30 Uhr Reden aus Wissenschaft und Politik geben. Es geht darum, eine konsequente Klimapolitik von der Regierung einzufordern. Die Klimabewegung fordert die Einführung eines sozialgerechten Klimagelds, eine angemessene CO2-Bepreisung und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. Fridays for Future in Hof will außerdem mehr Rad- und Fußwege, die vor allem sicher sind. Zusätzlich soll die Stadt mehr Bänke und Mülleimer aufstellen.

Foto: Eine Demo von Fridays for Future in Hof