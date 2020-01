Globale Wirtschaft: Oberfränkische Unternehmen von Schwankungen in China betroffen

China ist zwar weit weg von Oberfranken, trotzdem hat die Wirtschaft in Fernost auch Auswirkungen auf unsere regionale Industrie. Weil es in China im vergangenen Jahr Schwankungen gegeben hat, haben bayerische und damit auch oberfränkische Unternehmen 2,2 Prozent weniger dorthin exportiert als noch 2018.

Besonders betroffen waren davon die bayerischen Kfz-Zulieferer. Die haben Einbußen von 174 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Weil viele dieser Unternehmen hier in der Region ansässig sind, sei Oberfranken von der aktuellen Entwicklung in China überproportional betroffen, so Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK für Oberfranken Bayreuth. Für 2020 rechnen die Unternehmen allerdings mit einer leichten Erholung. Die IHK beurteilt die Zukunftschancen auf dem chinesischen Markt weiter positiv, dennoch müssten sich die oberfränkischen Unternehmen auf einige schwere Jahre einstellen, so Hohenner.