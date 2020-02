GLF: Keine Teilnahme an der Kommunalwahl – Unterschriftenziel verfehlt

Das gesamte Fichtelgebirge als eine große Landstadt mit einem Oberbürgermeister an der Spitze. Die Vision von Ideengeber Matthias Popp teilen offenbar nicht so viele Menschen im Landkreis Wunsiedel. Denn: Die Wählervereinigung Große Landstadt Fichtelgebirge hat nicht genügend Unterschriften zusammenbekommen, um im März bei der Kommunalwahl anzutreten. Weder wird Matthias Popp als Landrat kandidieren, noch wird die GLF in den Kreistag einziehen können. Für beide Ziele haben jeweils noch mehr als 120 Unterschriften gefehlt. Gestern ist die Deadline verstrichen. Vor gut einem Jahr hat Matthias Popp, früheres CSU-Mitglied aus Wunsiedel, die Wählervereinigung gegründet. Wie er gegenüber der Frankenpost aber bereits gesagt hat, soll die politische Arbeit trotz der gescheiterten Teilnahme an der Kommunalwahl weitergehen. Damit treten am 15. März nur noch drei Kandidaten zur Wahl des neuen Landrats im Landkreis Wunsiedel an: Peter Berek für die CSU, Holger Grießhammer für die SPD und Brigitte Artmann für die Grünen.