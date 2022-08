Gleitschirmfliegerin fällt 200 Meter tief in eine Baumkrone

Eine junge Frau hat beim Landeanflug im Berchtesgadener Land die Kontrolle über ihren Gleitschirm verloren und ist rund 200 Meter tief in eine Baumkrone gefallen. Die 19-Jährige landete relativ sanft und blieb unverletzt, wie das Bayerisches Rotes Kreuz am Mittwoch mitteilte. Am Dienstag habe starker Wind geherrscht, weshalb sie auf einer Wiese in Schneizlreuth landen wollte. Dabei sei sie von einer Böe erfasst worden und abgedriftet. Ihr Schirm klappte sich den Angaben nach zusammen. Sie fiel anschließend etwa 200 Meter in eine Fichte.

Da sich die Pilotin nicht selbst in zwölf Metern Höhe aus ihrem Gurtzeug befreien konnte, verständigte sie den Notruf. Die Bergwacht barg sie aus dem Baum.