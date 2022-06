Ein Gleitschirmflieger ist im Landkreis Oberallgäu neben einer Bundesstraße abgestürzt. Eine Reanimation verlief bei dem 78-Jährigen ergebnislos, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er starb demnach am Dienstag noch an der Unfallstelle bei Bad Hindelang. Weshalb der Mann abstürzte, war zunächst unklar.