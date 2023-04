Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern: SPD-Landtagsfraktion stellt Studie vor

Die Großstädte boomen, die ländlichen Regionen werden dagegen immer mehr abgehängt. Dieses Bild zeigt sich auch in Bayern. Die SPD-Landtagsfraktion hatte bei der Universität Bayreuth eine entsprechende Studie in Auftrag gegeben, die dies bestätigt. Diese wird der Hofer SPD-Abgeordnete Klaus Adelt am Vormittag im Landtag vorstellen. Anschließend will die Fraktion auch ihre, sich daraus ergebenden, Forderungen präsentieren. Es soll auch darum gehen, inwiefern sich die Energiewende und die nötigen Klimaschutzmaßnahmen auf die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Bayern auswirken.