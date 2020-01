Gleichwertig Leben in Bayern: SPD-Fraktion im Landtag beantragt Maßnahmenpaket

„Nicht alle Regionen in Bayern entwickeln sich im gleichen Maße“ – als Abgeordneter für den Landkreis Hof im Bayerischen Landtag weiß Klaus Adelt wovon er spricht. Der SPD-Politiker hat nun zusammen mit seinen bayerischen Parteikollegen ein Maßnahmenpaket zur Stärkung der Kommunen entwickelt.

Das Maßnahmenpaket geht nun als Antrag an den Bayerischen Landtag. Dabei geht es konkret um mehr Mittel für das Regionalmanagement. Der Freistaat solle außerdem einen Zukunftsfonds und ein neues Institut speziell für den ländlichen Raum einrichten. Jeder Landkreis in Bayern solle einen Flächenmanager bekommen und die Nahversorgung in den Kommunen muss zur Pflichtaufgabe des Freistaats werden. „Lebensmittelläden, Schulen, Post- und Bankfilialen schließen und machen es der Bevölkerung schwer, das tägliche Leben im gewohnten Maße weiterzuführen“, so Adelt. Außerdem soll alle zwei Jahre ein sogenannter Gleichwertigkeits-Bericht erstellt und dem Landtag vorgelegt werden.