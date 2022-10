Gleichstellung von Frauen im Beruf: Podiumsdiskussion im Porzellanikon Selb

Viele junge Menschen in der Region sind in diesem Monat ins Studium gestartet. Die Hochschule Hof zählt mittlerweile über 4 Tausend (…)

Wohnungssuche für Studierende: Infoveranstaltung heute in der Hofer Freiheitshalle

Die Energiekrise ist im Moment DAS Thema, das uns alle beschäftigt. Um Energie geht es am Abend (19.30 Uhr) auch bei einer Diskussion (…)

Energie in der Bundesrepublik: Vortrag in Bad Berneck

Akzeptanz von Windkraftanlagen: Diskussion in Bad Alexandersbad

Erinnerung Friedliche Revolution: Veranstaltungen in Plauen

Der 7. Oktober ist ein wichtiger Tag für die Menschen in Plauen. Heute ist es genau 33 Jahre her, dass in Plauen die erste friedliche (…)