Gleich zweimal: Auf der A9 hat es gekracht

Gestern Abend ist ein 40-Tonner auf der A9 Richtung Berlin in der Baustelle bei Bad Berneck in die Betonwand gekracht, was einen größeren Einsatz ausgelöst hat. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch wurde die Fahrbahn komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Diese Sperrung besteht auch weiterhin noch, im Laufe des Vormittags soll sich diese laut Polizei auflösen. Eine Firma musste zudem für Reinigungsarbeiten anrücken, da der Tank des LKW bei dem Unfall aufgerissen wurde. Im weiteren Verlauf auf der A9 Richtung Berlin hat es außerdem einen weiteren Unfall gegeben, wie die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Nachfrage von Radio Euroherz mitteilt. Kurz vor Hof-West ist ein PKW auf einen LKW aufgefahren. Bei dem Unfall haben sich zwei Personen leicht verletzt.