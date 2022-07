Glatzel führt HSV zum Sieg – Paderborn stürmt an die Spitze

Turbulenter Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga: Niederlagen für Absteiger Bielefeld und Favorit Nürnberg, Punktverluste für Greuther (…)

In einem emotionalen Spiel sichert sich Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern zum Auftakt der 2. Bundesliga einen späten Sieg gegen Hannover. (…)

Fünf Aufstiegskandidaten zum Zweitliga-Start im Check

Der Profi-Fußball in Deutschland startet mit der 2. Bundesliga in die Saison 2022/2023. Wer verabschiedet sich am Ende ins Oberhaus? Es (…)