Glatteis-Unfälle in der Oberpfalz: Autobahn gesperrt

Weiden in der Oberpfalz (dpa/lby) – Aufgrund von Glatteis ist ein Lastwagen in der Oberpfalz in die Leitplanke gefahren und die Autobahn komplett gesperrt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war ein Lastwagen auf der Autobahn 93 bei Weiden in der Oberpfalz nach ersten Erkenntnissen aufgrund der glatten Fahrbahn in die Mittelleitplanke gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall am Montagmorgen niemand. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt allerdings besonders im Osten Bayerns vor glatten Straßen durch gefrierenden Regen.

Auch auf der Gegenfahrbahn war es in der Region um Weiden zu mehreren leichten Unfällen gekommen. Derzeit ist die A93 für Bergungsarbeiten daher in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211227-99-512903/2