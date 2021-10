Glasfaserausbau: Schnelles Internet für Hof und Köditz

Wenn Amazon sein neues Logistikzentrum in Gattendorf im kommenden Jahr eröffnet, dann will die Firma sicher nicht selbst auf das verzichten, worauf ihr Geschäftsmodell fußt: auf eine gute Internetverbindung. Wie die Deutsche Telekom mitteilt, ist das dann auch möglich, denn der Ausbau von schnellem Internet im Automobil- und Technologiepark ist gestartet. Davon profitiert nicht nur Amazon, sondern auch elf weitere Gewerbetreibende. Wer sich dort noch ansiedeln will, kann sich jetzt bei der Telekom melden.

Auch das Gewerbegebiet „Am Göstragrund“ in Köditz bekommt einen Glasfaser-Anschluss. Die gut 20 Betriebe können die Anschlüsse nach der Fertigstellung buchen.