Glasfaserausbau: Knapp 3,5 Millionen Euro für Stammbach

Der Landkreis Hof will sich nun selbst um den Breitbandausbau im Hofer Land kümmern. Dazu hat er gemeinsam mit dem Privatunternehmen ONENEO und interessierten Gemeinden die „Oberfranken Digital Verwaltungs GmbH“ gegründet. Aus Sicht des Landkreises hätten große Breitbandanbieter ein eher geringeres Interesse am Gigabit-Ausbau in kleineren Gemeinden. In einigen Orten ginge es daher nur schleppend voran. Der Markt Stammbach kann sich jetzt aber schon über eine Förderung für den Breitbandausbau freuen. Er bekommt knapp 3,5 Millionen Euro (3,404 Millionen Euro) für den Glasfaserausbau vom Freistaat. Bayernweit gab es seit 2018 106 Millionen Euro aus der Glasfaserförderung des Freistaats, teilt das Finanzministerium mit. Der Freistaat Bayern hat als Ziel ausgegeben: Gigabit bayernweit bis 2025.