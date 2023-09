Glasfaseranschlüsse in Hof: CSU vom Ausbau noch nicht überzeugt

So kurz vor der Landtagswahl geht der Wahlkampf nochmal in die heiße Phase. Die Parteien üben gegenseitig Kritik. So kritisiert der CSU-Kreisverband Hof-Stadt eine Absichtserklärung der Stadt Hof zum Ausbau des Glasfasernetzes. Die Stadt Hof will gemeinsam mit der Telekom bis 2029 20.000 Glasfaseranschlüsse für die Stadt verlegen.

Die Absichtserklärung sei für die Hofer Ortsteile erstmal nicht viel wert, heißt es in der Mitteilung. In einer Stadt mit 50.000 Einwohnern sei das nur eine taktisch wichtige Werbemaßnahme einer Oberbürgermeisterin, die sich im Wahlkampf befindet. Es bleibe abzuwarten, wie schnell der Ausbau tatsächlich voran gehe. Das würde laut der CSU von entsprechenden Vertragsabschlüssen und nicht von einer unverbindlichen Absichtserklärung abhängen. Ein Blick auf die Verfügbarkeitsanzeige der Telekom zeige, dass ein Glasfaser-Ausbau in den Hofer Randbezirken derzeit nicht geplant sei. Selbst bei der Kernstadt stünden die Ausbaupläne erst 2028 an.