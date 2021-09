Gerade in Zeiten der Corona Pandemie haben wir immer wieder gemerkt, wie wichtig eine gute, sichere und schnelle Internetverbindung ist. Aus diesem Grund soll auch der neue Automobil- und Technologiepark in Gattendorf ein Glasfaser-Netz erhalten. Das schreibt die Deutsche Telekom in einer Pressemitteilung. Mit dem schnellen Internet können die Betriebe digitale Anwendungen problemlos nutzen. Die Anschlüsse können nach Fertigstellung des Glasfaser-Netzes gebucht werden.