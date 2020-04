Glasfaser: Internet der Plauener Schulen wird aufgestockt

Gerade jetzt, wenn viele Menschen im Home-office sind, ist es wichtig, zu Hause gutes Internet zu haben. Auch Schülerinnen und Schüler lernen jetzt von zu Hause aus. Irgendwann sollen sie aber auch wieder in die Schule gehen. Auch dort sorgt Plauen für gutes Internet.

19 kommunale Schulen kann die Stadt schon durch eine Bescheid von rund 2,8 Millionen Euro digital aufrüsten. Arbeit stehe aber noch beim Ausbau der Internetverbindung an, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Keine der Schulen ist nämlich ans Glasfasernetz angeschlossen. Dieses Problem will die Stadt mit dem 3. Breitbandausbauförderungsgesetz lösen. Das organisiert das Landratsamt in Plauen. Bei manchen der Plauener Schulen sei ein Glasfaserausbau sogar kurzfristig möglich.

Insgesamt werden acht Schulen schrittweise durch die Stadtwerke Strom Plauen mit einem Glasfaseranschluss versorgt. So sollten zum Beispiel die Kemmler-Oberschule, die Astrid-Lindgren-Grundschule, das Lessing-Gymnasium und die Friedens-Oberschule bis zum Beginn des neuen Schuljahres mit einem Glasfaseranschluss versorgt sein. Kurz danach werden die beiden Schulen im Stadtgebiet Haselbrunn an das Glasfasernetz angeschlossen. Zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen dann die Maßnahmen an der Käthe-Kollwitz-Schule und der Grundschule in Neundorf.

Alle anderen Schulen der Stadt Plauen werden durch den Vogtlandkreis koordiniert an das Glasfasernetz angeschlossen. Der Zeithorizont der Umsetzung ist noch offen.

„Wir verstehen uns als Partner der Stadt Plauen. Da wir in unmittelbarer Nähe der betreffenden Schulen eigene Glasfaser-Infrastrukturen betreiben, sind günstige Anschlussmöglichkeiten gegeben. So haben wir dieses Angebot unterbreiten können“, erklärt der Geschäftsführer der Stadtwerke Strom Plauen, Peter Kober. Damit wird die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt Plauen und den Stadtwerken Strom Plauen nochmals erweitert.