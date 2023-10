Schnelles Internet gibt es noch nicht überall in der Euroherz-Region. Die Stadt Selb arbeitet aber daran, dass es mit der Verlegung von Glasfaseranschlüssen weitergeht. Am Vormittag (10 Uhr) gibt es den offiziellen Spatenstich der Telekom für den weiteren Ausbau. In nächster Zeit sollen die Stadtteile Buchwald, Dürrewiesen, Längenau und Reuth mit Glasfaser-Anschlüssen und damit mit schnellerem Internet versorgt werden.