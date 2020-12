Glasfaser an Schulen im Landkreis Hof abgeschlossen: Zeitgemäße Bildung gesichert

Für viele Schüler und Schülerinnen in Bayern heißt es in den kommenden Wochen wieder: Ab ins Homeschooling. Da ist es sehr wichtig, dass das Internet zu Hause funktioniert. Aber auch vor Ort in den Schulen sichert das eine zeitgemäße Bildung. Dafür sorgt aktuell das Hofer Land. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, sei der Glasfaserausbau für Fünf-Landkreisschulen abgeschlossen. Die beiden Gymnasien in Münchberg und Naila, die Fachschule für Bekleidung in Naila, die Berufliche Schule Ahornberg und die Hauswirtschaftsschule in Münchberg sind jetzt ans Glasfasernetz angeschlossen. Kostenpunkt: Rund 183.000 Euro. Durch das Förderprogramm „Glasfaseranschlüsse für öffentliche Schulen und Krankenhäuser“ des Freistaates Bayern wird der Großteil der Kosten aber übernommen. Damit werden nun alle Schulen des Landkreises mit Glasfaser versorgt. Zeitgleich haben Bund und Freistaat mit dem Programm Sonderbudges Leihgeräte dem Landkreis 180.000 Euro zur Verfügung gestellt. Damit konnte dieser Leihgeräte anschaffen. Welche Schüler diese mit zum Homeschooling nach Hause nehmen, entscheidet die Schule jeweils selbst.