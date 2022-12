Glättegefahr: Im Landkreis Tirschenreuth entfällt der Präsenzunterricht

Durch das Glatteis hat es schon gestern zahlreiche Schüler auf dem Heimweg auf den Po gelegt. Auch heute können sich die Gehwege und Straßen durch Regen auf gefrorenem Boden zu gefährlichen Rutschbahnen verwandeln.

An den Schulen im Landkreis Tirschenreuth entfällt daher heute der Präsenzunterricht. Das teilt das Schulamt im Landkreis Tirschenreuth am Morgen mit. Kinder, die schon auf dem Weg in die Schule sind, werden betreut. Und: die Schulen wollen Distanzlernen anbieten.