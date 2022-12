Glätte sorgt für Stürze: Notaufnahme im Sana Klinikum hatte viel zu tun

Der Plauener Weihnachtsmarkt aus Sicherheitsgründen dicht; die Seilbahnen am Ochsenkopf wegen Vereisung geschlossen: Der Wetterumschwung mit dem Glatteis hat uns gestern allen zu schaffen gemacht. Und auch heute Morgen müsst ihr euch noch auf rutschige Straßen und Gehwege einstellen.

Zu größeren Unfällen kam es bisher nicht. Allerdings hatte es das Sana Klinikum in Hof durchaus mit mehr Patienten in der Notaufnahme zu tun. Bis zum Abend kamen etwa 50 Patienten aufgrund von Stürzen in die Notaufnahme, es wurden mehr Knochenbrüche als üblich versorgt, heißt es auf Nachfrage. Auch andere typische Sturzverletzungen wie Platzwunden und Prellungen musste das Klinikpersonal versorgen.