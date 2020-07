Gigantischer Zusammenhalt: Meinel Bräu aus Hof erhält Spende

Die Bierbranche ist in den vergangenen Jahren in der Region gewachsen. Die Corona-Krise hat es den heimischen Brauereien aber ganz schön schwer gemacht. Schließlich waren viele Wochen die Wirtshäuser zu und Veranstaltungen abgesagt. Der Verein Bierland Oberfranken hat deshalb Ende März eine Spendenaktion gestartet. Und der Zusammenhalt ist überwältigend. Insgesamt 21.000 Euro sind in ganz Oberfranken zusammengekommen. Auch die Brauerei Meinel aus Hof hat profitiert. Einige Spender haben sie direkt mit jeweils 100 Euro unterstützt.