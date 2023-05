Beim Breitbandausbau geht es auch in Oberfranken voran. Die bayerische Gigabit-Förderung und das Bayern-WLAN-Programm sind ein voller Erfolg. Dieses positive Zwischenfazit hat Finanz- und Heimatminister Füracker gezogen. Dabei wurde auch der Fortschritt in Oberfranken betrachtet. Stand April wurden schon fast 48 Millionen Euro an Gigabit-Förderung bewilligt. Außerdem gibt es in 96 oberfränkischen Kommunen knapp 2700 Bayern-WLAN-Hotspots und weitere gut 180 im ÖPNV.