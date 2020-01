Giftköder: Polizei ermittelt im Selber Vorwerk

Es scheint einen Hundehasser im Selber Vorwerk zu geben. in den vergangenen 10 Tagen sind zweimal Wurststückchen mit Tablettenfüllung in dem Wohngebiet aufgetaucht. Das teilt die Polizeiinspektion Marktredwitz mit, nachdem schon in den sozialen Medien einige Nutzer auf mögliche Giftköder aufmerksam gemacht hatten. Sie sollen hauptsächlich in der Max-Planck-Straße am 12. und 16. Januar ausgelegen haben. Wer denjenigen gesehen hat, der sie dort platziert hat, soll sich bitte bei der Polizei melden. Schon im Januar 2019 hatte es die Polizei im Vorwerk mit Giftköder-Funden zu tun – damals war ein Hund fast an einem gestorben. Die Ermittlungen dazu sind bis heute nicht abgeschlossen – möglicherweise ist derselbe Täter jetzt auch wieder am Werk.