Gezielte LKW-Kontrollen: Hofer Verkehrspolizei stellt neues Fahrzeug vor

LKW-Kontrollen auf Autobahnen sind für die Polizei Routine. Bei uns in Oberfranken laufen die seit diesem Jahr noch gezielter ab. Dafür ist ein modernes Kontrollfahrzeug mit Detektionstechnik im Einsatz. Damit kann es beim Überholen Laster vermessen, fotografieren und ihre Tachografen auslesen. So kann die Polizei „schwarze Schafe“ aus dem Verkehr ziehen und alle anderen können weiterfahren. Im Moment testet die Hofer Verkehrspolizei dieses Fahrzeug. Am Nachmittag stellt sie es im Autohof in Berg genauer vor.