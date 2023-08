Gewissensbisse? Jugendlicher bringt Diebesgut zurück

Waren die Gewissensbisse zu groß? Ein 15-Jähriger hat in einem oberfränkischen Supermarkt gestohlen und kurz darauf seine Beute zurückgebracht. Der Jugendliche habe am Montag zunächst eine Zigarettenschachtel in seine Jacke gesteckt und sei dann aus dem Laden in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) gegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als Zeugen den Dieb darauf ansprachen, ergriff er die Flucht. Nur kurze Zeit später ging er wieder zurück, gab den Diebstahl zu und händigte seine Beute aus. Gegen den 15-Jährigen wird ermittelt.