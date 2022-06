Gewinnung und Entwicklung von Professoren: Förderungen für die Hochschule Hof

Gerade an Hochschulen für angewandte Wissenschaft gibt es viele Forschungsprojekte. Auch an der Hochschule in Hof stehen regelmäßig neue Projekte an. Damit an Hochschulen aber auch geforscht werden kann, braucht es Professoren. Für Hochschulen, die besondere Programme zur Gewinnung und Entwicklung von Professoren durchführen, gibt es ein Förderprogramm von Bund und Ländern. Die Hochschule Hof bekommt zusammen mit fünf weiteren bayerischen Hochschulen bis zu 20 Millionen Euro für neue Projekte dieser Art. Das hat das Bayerische Ministerium für Wissenschaft und Kunst mitgeteilt. Damit soll die Suche und die Ausbildung von Professoren weiter vorangebracht werden.