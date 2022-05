Gewerkschaft NGG Oberfranken: Mehr Ukrainische Geflüchtete für Hofer Gastgewerbe

Knapp 80 offene Stellen im Gastgewerbe gibt es in Stadt und Landkreis Hof. Darauf weist die Gewerkschaft NGG mit Bezug auf Zahlen der Arbeitsagentur hin. Das sind einige mehr als noch vor einem Jahr. Die Gewerkschaft NGG setzt sich in einer Mitteilung dafür ein, auch Geflüchteten aus der Ukraine eine Perspektive im Gastgewerbe zu bieten. Das sei auch eine Chance für Betriebe. Die Gewerkschaft mahnt aber, die Kräfte nicht auszunutzen, sondern angemessen zu bezahlen.

Wichtig sei zudem, dass die ukrainischen Bildungsabschlüsse unkompliziert anerkannt werden. Und es müsse einen vereinfachten Zugang zu Sprachkursen geben. Sprache sei der Schlüssel, um zurechtzukommen, so Michael Grundl, Geschäftsführer der NGG in Oberfranken. Nach dem aktuellen Tarifvertrag, den die NGG mit der Dehoga ausgehandelt hat, liegt der Einstiegsverdienst in der Branche in Bayern seit April bei 12 Euro pro Stunde. Fachkräfte kommen auf einen Stundenlohn von gut 14 Euro.