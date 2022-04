Gewerkschaft NGG: Höhere Löhne in Biergarten und Hotel

Sie haben seit mehr als zwei Jahren besonders mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Jetzt gibt es für Beschäftigte in der Gastronomie gute Nachrichten: Ab April bekommen sie bis zu 27 Prozent mehr Lohn. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hin. Das betrifft auch knapp 2.000 Köche, Kellner und Hotelangestellte in Stadt und Landkreis Hof. Damit gebe es für die Beschäftigten wieder eine Perspektive und vor allem einen Anreiz, in der Branche weiterzumachen, schreibt die NGG. Sie sollten aber auf jeden Fall prüfen, ob das Lohnplus auch wirklich in der nächsten Lohnabrechnung enthalten ist.