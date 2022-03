Gewerkschaft gegen Supermarkt: Ver.di ficht Betriebsratswahl im Hofer Kaufland an

Seit Anfang März und noch bis Ende Mai laufen die Betriebsratswahlen in Unternehmen. Die Betriebsräte sollen sich dann für die Beschäftigten stark machen. Die Gewerkschaft ver.di will jetzt die Betriebsratswahl in der Kauflandfiliale in Hof anfechten.

Laut der Gewerkschaft hat es nach einer langen Prüfung Mängel im Wahlablauf gegeben. Daher müsse die Gewerkschaft dem neu gewählten Betriebsrat vor dem Arbeitsgericht die Legitimation aberkennen lassen. Genaueres zu den Mängeln, bleibt die Gewerkschaft in einer Pressemitteilung schuldig. Die Pressestelle von Kaufland teilt auf Nachfrage mit, das Unternehmen stimme sich zu dem Thema ab. Es soll eine Stellungnahme folgen.