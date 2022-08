Gewerbegebiete im Vogtlandkreis: Ab sofort bessere Busanbindungen

Mit dem Bus oder der Bahn zur Arbeit und wieder zurück fahren – gerade für Menschen, die in der Früh- oder Nachtschicht arbeite, ist das kaum möglich. Der Verkehrsverbund Vogtland bietet deswegen ab heute eine bessere Verbindung zwischen Plauen und den Gewerbegebieten rund um Oelsnitz an. Ab sofort könnt ihr vom Plauener Bahnhof aus ohne Umstieg unter anderem in die Gewerbegebiet in Johannisberg und Taltitz und wieder zurück nach Plauen kommen. Die TaktBus-Linie 92 fährt unter der Woche in den späten Abendstunden sowie am Samstag in den frühen Morgenstunden. In den kommenden Monaten soll nun geschaut werden, wie das Angebot angenommen wird, heißt es vom Verkehrsverbund Vogtland.