Gewerbegebiet Plauen-Oberlosa: B92 vollgesperrt

Wenn sich Firmen in einer Stadt ansiedeln, dann brauchen sie Platz – zum Beispiel für Büroräume oder Lagerhallen. Die Stadt Plauen lässt deshalb das Industrie- und Gewerbegebiet Oberlosa erschließen. Oft werden Firmen ja auch beliefert, und müssen daher gut erreichbar sein. An der B92 entsteht jetzt ein neuer dreiarmiger Knotenpunkt mit einer Ampel. Bis der fertig ist, kommt es für die Anwohner zu Behinderungen. Ab heute (Mo, 2.8.) muss die B92 zwischen der Anschlussstelle Plauen Süd bis Otto-Erbert-Straße in Oberlosa voll gesperrt werden. Die Vollsperrung bleibt voraussichtlich bis Ende November bestehen.