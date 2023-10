Ein neues Gewerbegebiet im Regnitzlosauer Ortsteil Draisendorf sorgt für Aufregung. Eine Bürgerinitiative befürchtet dadurch Flächenfraß, Lärm und Verkehr und will es unbedingt verhindert. Ihre Unterschriftenaktion für einen Bürgerentscheid war kürzlich erfolgreich:

So Bürgermeister Jürgen Schnabel. Mit der Terminierung befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Abend. Dabei will auch die Gemeinde im Gegenzug ein Ratsbegehren für das Gewerbegebiet einbringen.