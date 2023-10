Gewerbegebiet Draisendorf: Erster Infoabend zum Projekt

Am 3. Dezember können die Regnitzlosauer Bürger ihr Kreuz setzen. Sie können selbst entscheiden, ob in Draisendorf ein neues Gewerbegebiet entstehen soll oder nicht. Setzen sie ihr Kreuz beim Bürgerentscheid, dann entscheiden sie sich gegen das Projekt. Ein Kreuz für das Ratsbegehren wäre dagegen ein Bekenntnis für das neue Gewerbegebiet. Am Abend will die Gemeinde Regnitzlosau die Bürger darüber informieren, was nach dem Ratsbegehren passieren würde. Die Infoveranstaltung im Vereinshaus in der Hohenberger Straße beginnt um 19 Uhr. Die Gemeinde will in den nächsten Wochen außerdem bei vier weiteren Veranstaltungen ihre Argumente für das geplante Gewerbegebiet vorstellen. Gegner des Projekts befürchten, dass durch das Gewerbegebiet schädliche Emissionen und viel Lärm entstehen könnten.