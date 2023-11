Gewerbegebiet Draisendorf: Der Aufklärungsbedarf ist groß

Das Interesse am geplanten Gewerbegebiet in Draisendorf bei Regnitzlosau ist groß; rund 120 Menschen haben die erste Informationsveranstaltung der Gemeinde zu dem Projekt besucht. Das ist viel bei der Größe der Gemeinde.

Wortmeldungen und Fragen gabs vor allem von Gegnern, meint Bürgermeister Jürgen Schnabel. Er ist aber froh, dass falsche Annahmen aus dem Weg geräumt werden konnten:

Nicht die letzte Infoveranstaltung zum Gewerbegebiet Draisendorf: In den Ortsteilen Nentschau, Prex und Vierschau soll es weitere Veranstaltungen geben. Am 25. November dann nochmal zentral am Postplatz in Regnitzlosau (11 bis 14 Uhr).

Am 3. Dezember können sich die Bürger Regnitzlosaus beim Bürgerentscheid bzw. Ratsbegehren dann für oder gegen das neue Gewerbegebiet entscheiden.