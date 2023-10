Gewerbegebiet Draisendorf: Bürgerbegehren UND Ratsbegehren am 3. Dezember

Nach der Landtagswahl am Sonntag, dürfen die Regnitzlosauer Bürger in diesem Jahr nochmal an die Wahlurnen: Am 3. Dezember geht es ums geplante Gewerbegebiet im Ortsteil Draisendorf. Dann findet der Bürgerentscheid statt. Es gibt aber auch ein Ratsbegehren, sagt Bürgermeister Jürgen Schnabel:

Dazu hat sich der Gemeinderat gestern entschieden. Jetzt will die Gemeinde online genau über die Pläne fürs Gewerbegebiet informieren. Naturschützer und Anwohner befürchten mehr Lärm, Verkehr und wollen keinen Flächenfraß.