Gewerbegebiet am Plärrer: Wunsiedel und Thiersheim teilen Einnahmen

In seinem Jahresausblick bei Radio Euroherz hat Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik bereits davon gesprochen, dass er heuer auf erste Unternehmensansiedlungen im Gewerbegebiet am Plärrer hofft. Die daraus folgenden Gewerbesteuereinnahmen dürften die Stadtkasse ungemein aufbessern. Bei den Einnahmen ist aber Teilen mit der Gemeinde Thiersheim angesagt. Das Gewerbegebiet am Plärrer ist laut Bürgermeister Nicolas Lahovnik ein Projekt…

Deshalb macht Wunsiedel Halbe-Halbe bei den Steuereinnahmen mit Thiersheim. Der Stadtrat hat nun sein OK für die Vereinbarung gegeben.