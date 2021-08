Gewerbe-Statistik im ersten Halbjahr: Mehr Gewerbeanmeldungen weniger Abmeldungen

Das Bayerische Landesamt für Statistik hat die Gewerbestatistiken für das erste Halbjahr veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es in weiten Teilen der Euroherz-Region mehr Gewerbeanmeldungen und weniger Abmeldungen.

Im Landkreis Wunsiedel gab es aber in diesem Halbjahr mit 280 Anmeldungen insgesamt 10 weniger als im Vorjahreszeitraum. Besonders in den Bereichen Kultur, Gastgewerbe und Tourismus sind die Gewerbeanmeldungen bayernweit aufgrund der anhaltenden Pandemie zurückgegangen.