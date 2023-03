Gewaltverbrechen in Lichtenfels: Obduktionsergebnis liegt vor

Am Freitag gegen 21 Uhr haben Passanten eine 50-jährige Mitarbeiterin eines Lichtenfelser Blumenladens tot in dem Geschäft aufgefunden. Zu dem Gewaltdelikt am Freitag Abend gibt es umfassende weitere Ermittlungen. Eine Polizeisprecherin hat bestätigt, dass das Ergebnis der Obduktion inzwischen vorliegt. Allerdings wird über die genaue Todesursache nicht informiert, aus ermittlungstaktischen Gründen. Das sei Täterwissen, das man nicht preisgeben will, um die Ermittlungen der 30-köpfigen Sonderkommission nicht zu gefährden.

Die Polizei sucht weiter nach Spuren am Tatort und nach einem Mann, der als weiterer wichtiger Zeuge gilt und sich gegen 18 Uhr an oder auch in dem Blumengeschäft aufgehalten haben soll. Er hat schwarzes lockiges Haar, trug eine schwarze medizinische Schutzmaske und eine olivgrüne Jacke.

Für Hinweise aus der Bevölkerung ist ein Telefon geschaltet, das rund um die Uhr besetzt ist.

Die Nummer: 0921 506 14 14

