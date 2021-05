Gewalt gegen Polizisten: Zahl der Übergriffe steigt auch in Oberfranken

Polizeibeamte sind eigentlich Respektpersonen, trotzdem kommt es regelmäßig zu Übergriffen auf Polizisten und Polizistinnen. Auch bei uns in Oberfranken ist das nicht anders. Im vergangenen Jahr wurden über 100 Fälle mehr registriert als im Jahr davor. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen vor 10 Jahren. Die meisten Übergriffe haben sich – trotz Corona-Regeln – auf Wegen, Straßen und anderen öffentlichen Plätzen ereignet. In 73 Fällen war die reine Anwesenheit von Polizisten schon Auslöser eines Übergriffs, ohne vorherigen Polizeieinsatz. In den meisten Fällen mussten sich die Beamten gegen Schläge und Tritte wehren, aber auch mit Messern, Reizgas und Schusswaffen sahen sich die Polizisten konfrontiert. Über zwei Drittel der meist männlichen Angreifer waren betrunken oder hatten Drogen konsumiert.