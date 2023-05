Gewalt gegen Polizeibeamte: Angriffe in der Oberpfalz deutlich gestiegen

Während die Zahl der Angriffe auf Polizeibeamte in Oberfranken im vergangenen Jahr etwa auf dem Niveau des Vorjahres geblieben ist, sind die Übergriffe in der Oberpfalz deutlich angestiegen. Es hat 675 Vorfälle gegeben, und damit fast 100 mehr als im Jahr zuvor. Den größten Anteil haben Beleidigungen ausgemacht. In über 200 Fällen wurden die Beamten aber auch geschlagen oder getreten, teils sogar gebissen. Die Tatverdächtigen waren zum Großteil männlich. Mehr als die Hälfte davon stand unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.