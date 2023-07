Getreidefelder brennen in Unterfranken ab

Brennende Getreidefelder in Unterfranken haben Feuerwehren und Landwirte gemeinsam gelöscht. Es entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. Entgegen früheren Angaben brannten etwa drei Hektar der bestellten Felder ab. Ein Feld bei Volkach (Landkreis Kitzingen) hatte während der Ernte am Montag plötzlich Feuer gefangen. Wegen des Windes sprangen die Flammen auf ein benachbartes Feld über. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf ein «mögliches strafbares Handeln».

Auch in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) geriet am Montag ein Acker in Brand. Ein Landwirt hatte nach Polizeiangaben begonnen, mit dem Mähdrescher die Wintergerste zu dreschen, als er das Feuer auf der gegenüberliegenden Feldseite bemerkte. Aufgrund der Dürre und des Windes breiteten sich die Flammen schnell aus und griffen auf das benachbarte Feld über. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und die Flammen löschen. Dennoch brannten beide Felder vollständig ab. Es entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro.