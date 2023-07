Getränke, Schutzkleidung und Siesta: Entlastung für Bauarbeiter im Sommer

Die Sommer bei uns in Deutschland werden immer heißer. Das belastet vor allem diejenigen, die viel im Freien arbeiten müssen. Amtsärzte wollen diese Menschen entlasten und schlagen deswegen vor: Wir Deutsche sollen Siesta machen – ähnlich wie in Italien und Spanien. Das würde sich aber nicht so einfach umsetzen lassen, sagt Paul Schmid von der IG BAU in Oberfranken. Ein große Hürde sei die gesetzlich vorgegebene Ruhezeit von mindestens elf Stunden. Die ließe sich mit dem Siesta-Konzept nicht einhalten, so Schmid. Er schlägt deshalb andere Maßnahmen vor, um Arbeitnehmer bei der Hitze zu entlasten. Arbeitgeber könnten zum Beispiel kostenlose Getränke zur Verfügung stellen. Außerdem gibt es spezielle Schutzkleidung, die einen Großteil der UV-Strahlung abschirmt.